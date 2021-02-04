صحة الوفاق تبحث استجلاب عناصر طبية من كوريا

أخبار ليبيا 24

بحث وزارة الصحة بحكومة الوفاق إمكانية استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة من كوريا؛ وذلك لسد النقص الكبير في بعض التخصصات الطبية وخاصة في جنوب ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، جاء ذلك في لقاء عقده وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات، عبد الرحمن عمير، مع السفير المفوض فوق العادة لكوريا، زو جين هيوك، والذي تم خلاله بحث سبل التعاون في مجال صناعة المستلزمات الطبية بين الدولتين.

وأكد وكيل الوزارة سعيه لسد النقص الكبير في بعض التخصصات الطبية لضمان وصول الخدمات الطبية لكل الليبيين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.

وأعرب وكيل الوزارة عن اهتمامه ومتابعته لهذا الملف والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة لتفعيل ملف استجلاب العناصر الطبية، مؤكدا على ضرورة استجلاب أطباء ذوي خبرة من اختصاصيين ومستشارين، وكذلك التمريض والفنيين في تخصصي العناية المركزة والعناية بالأطفال حديثي الولادة.