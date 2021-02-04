النويري: من الضروري النظر إلى جملة من النقاط لإجراء أي تسوية قادمة

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، على ضرورة النظر بعناية إلى جملة من النقاط التي واجهت البلاد ووضعها بعين الاعتبار في إجراء أي تسوية قادمة، لضمان فرص النجاح من خلال الحلول المطروحة.

النويري وفي بيان له حول الحوار الليبي في جنيف والتسوية السياسية، قال إنه لا يمكن الحديث عن انتخابات وحياة سياسية ديمقراطية بها مؤسسات وبرلمان دون أحزاب سياسية عاملة وفاعلة، ولا عن استقرار سياسي من غير قاعدة دستورية يقرها الشعب، ولا عن حياة سياسية ناجحة من غير مؤسسة أمنية موحدة.

وأضاف النويري أنه لا وئام اجتماعيا وتعايشا سلميا دون مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا