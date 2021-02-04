الوافي: سأعمل على الوصول إلى انتخابات رئاسية في الموعد المحدد

أكد المرشح الحالي لقيادة المجلس الرئاسي، الشريف الوافي، أن له أرضية جيدة، وفق تعبيره.

وقال الوافي، إن قيادته للمجلس الرئاسي حال فوزه ستحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي كان يعول عليها، معتبرا أنه ربما يقدم دورا بعدما رأى أن بعض الوجوه التي تقدمت لن تستطيع تنفيذ المطلوب في هذه المرحلة بسهولة.

واعتبر الوافي، أنه ضحى بـفرص نجاحه الكبيرة في الانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أنه أراد تسجيل اسمه في تاريخ ليبيا بالقيام بدور في توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة وعودة المهجرين والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية في الموعد المحدد وهو قصير جدا.

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