الشريف: ملتقى الحوار السياسي وصل إلى محطته الأخيرة

رأى عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن ملتقى الحوار السياسي وصل إلى محطته الأخيرة، وسيسفر عن سلطة تنفيذية جديدة، تمثل كل التوجهات السياسية بالبلاد.

الشريف أرجع في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم كثرة الانتقادات الموجهة لعدد من المرشحين للسلطة القادمة لما ساد البلاد خلال الفترة الماضية من اضطرابات داخلية، وخصومات سياسية، متوقعا أن يختفي هذا المناخ تدريجيا مع مرور الوقت.

كما ألمح إلى إمكانية التفاهم والتعاطي مستقبلا مع كثير من الجهات التي ترفض النهج الحالي الذي ترعاه البعثة الأممية، عبر منحهم تطمينات لشكل الحكم في المرحلة التمهيدية.

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