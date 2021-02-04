صنع الله يبحث صعوبات عمل شركة القطر والإنقاذ والخدمات البحرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية-بنغازي، عبد السلام الناجي، أعمال وأنشطة الشركة، والتحديات والظروف الصعبة التي واجهتها في الماضي والتي لازالت تمر بها في الوقت الراهن، والخطوات التي اتخذتها للاستمرارية في تقديم خدماتها، ومراحل التعاون والتنسيق بينها وبين شركات قطاع النفط بمختلف نشاطاتها.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أنه جرى بمقرها بالعاصمة طرابلس بحث إمكانية تقديم الدعم اللازم من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط للشركة، للتغلّب على الصعوبات التي تعرقلها للقيام بالأعمال المناطة بها.

وأكد صنع الله حرص المؤسسة على التواصل مع الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية بفرعيها بطرابلس وبنغازي للتنسيق فيما بينهما حفاظاً على التعاون القائم بينها وبين شركات القطاع واستدامته.

وحضر اللقاء عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، ونائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة عبدالله الثابت.