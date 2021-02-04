ندوة علمية حول الهجرة غير الشرعية بطبرق 

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت بقاعة كلية الآداب جامعة طبرق، اليوم الخميس، ندوة علمية حول الهجرة غير الشرعية، بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين بالمجال الاجتماعي والسياسي والإعلامي ورجال الأمن.

وتناولت الندوة مفهوم الهجرة غير الشرعية، والأسباب التي أدت إليها والآثار المترتبة عنها.

كما تم خلال الندوة بحث الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للهجرة، والقوانين المحلية الخاصة بها، وأساليب مواجهة الدولة الليبية لهذه الظاهرة.

وتناولت الندوة دور العرف الاجتماعي في معالجة الهجرة غير الشرعية، ومدى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في معالجتها، وخلصت الندوة في ختامها إلى توصيات تساهم في الحد من ظاهرة الهجرة.

يذكر أن الندوة أقيمت بحضور مدير مكتب الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز الدعم المركزي، وخبير قضائي من مركز الخبرة القضائية والبحوث.

وحضر أيضا مستشار عن مديرية الأمن بطبرق، وعضو عن لجنة الحكماء والمشائخ بالمدينة.

يشار إلى أن مناطق شرق طبرق تنتشر بها عمليات احتجاز المهاجرين ويتم تعذيبهم لمطالبة ذويهم بفدية من أجل إطلاق سراح المحتجزين.