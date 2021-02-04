الصغير معقبًا على انسحاب المشري: البقية تأتي لتمرير الصفقة والإسلاميون لا يختلفون إلا على طريقة قتل الليبيين

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، اليوم الخميس، إن ترشيح رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، منذ البداية غير جدي وغرضه الإبقاء على أي صوت نشاز عابر في معسكر الإسلاميين تحت التصرف، وتوظيف الانسحاب في توقيت ما، لخلق “حالة توافقية” في معسكرهم الأيديولوجي والجهوي بحيث تتبعه ربما إما انسحابات لمرشحين أو انضمامات لمصوتين.

وأضاف الصغير في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن البقية تأتي لاحقًا لتمرير الصفقة كما أعد لها منذ البداية بين عواصم مختلفة وبتقاطعات إقليمية ودولية وبأدوات وبيادق ليبية.

وتابع الصغير أن القلة النادرة في ملتقى الحوار السياسي والتي لم تتوقف عن نكران وجود الصفقة وإصرارها على المحاولات “العبثية ” حتى وإن كانت جادة من طرفهم، لتجميل أو تحسين هذا القبح.

وأكد الصغير أن الإسلاميين لا يختلفون فيما بينهم إلا على طريقة قتل الليبيين جوعًا أو شنقًا أو كمدًا أو ذبحًا.

هذا وكانت مصادر صحفية قد أفادت في وقت سابق اليوم الخميس، بانسحاب المشري من الترشح لعضوية أو رئاسة المجلس الرئاسي في السلطة الجديدة.

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