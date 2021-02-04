المتحدث باسم البعثة الأممية: غدا التصويت على القوائم المستوفية لشروط التزكية

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم إن عملية التصويت على القوائم المستوفية لشروط التزكية المنصوص عليها في آلية الاختيار غدا الجمعة.

وأكد المتحدث باسم البعثة في تصريحات صحفي رصدتها “الساعة 24″، ضرورة تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة 10 بتوقيت جنيف من مساء اليوم الخميس.

وأضاف العلم أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أدلوا بأصواتهم للمترشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي، ولم يحصل أي مترشح على عتبة 70 % الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه.

يشار إلى أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أعلن عن انسحابه من الترشح على منصب رئيس المجلس الرئاسي بالسلطة التنفيذية المؤقتة.

وادعى المشري أن قراره الذي اختص قناة الجزيرة القطرية بإذاعته، جاء لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر.

ولم يحصد أي مرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي على نسبة 70% لمطلوبة للفوز بتصويت ملتقى الحوار السياسي، ما دفع البعثة الأممية للانتقال إلى نظام القوائم.

وحصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب على أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي لإقليم برقة ب9 أصوات، فيما حصل خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري على أعلى الأصوات بإقليم طرابلس ب8 أصوات.

واختتم المرشحون المتنافسون على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية أمس الأربعاء عرض برامجهم ورؤيتهم الخاصة للمرحلة الانتقالية المقبلة، والتي استمرت على مدى يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المترشحين لتولي المناصب التنفيذية القادمة وقعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت، معلنة البدء في مناقشة أعضاء الحوار السياسي لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.