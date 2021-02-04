سليمان البيوضي: هناك قائمة «وئام وطني» ستكون قوة مهمة لتشكيل «الرئاسي الجديد»

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي:” ننتظر إعلان القوائم بشكل رسمي- قوائم المتنافسين على المجلس الرئاسي والحكومة- حيث لا زالت المداولات مستمرة، والكل يريد أن يفاجئ الخصوم بتركيبته المتوقعة والأهم أعداد التزكيات” على حد تعبيره.

وأضاف سليمان البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هناك قائمة “وئام وطني” تم ترتيبها وستكون قوة مهمة، إذا ما انتهت مفاوضات “قائمة التسليم”، هذه المعادلة ستعزز من خطورة الوضع أمام “قائمة الصقور” التي قد تخسر الرهان”، على حد قوله.

واختتم قائلا:” بإعلان القوائم رسميا، سأكتب التوقعات بعدد الأصوات المحتملة في كل جولة”.

واختتم المرشحون المتنافسون على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، أمس الأربعاء، عرض برامجهم ورؤيتهم الخاصة للمرحلة الانتقالية المقبلة، والتي استمرت على مدى يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المترشحين لتولي المناصب التنفيذية القادمة وقعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت، معلنة البدء في مناقشة أعضاء الحوار السياسي لوضع القوائم للمرشحين لتولي المناصب التنفيذية.