شرقي: يجب تركيز الجهود على التحضير للانتخابات لتحقيق انطلاقة جديدة في ليبيا

قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، إن ترشح شخصيات ليبية لمناصب المجلس الرئاسي يعد تطورا إيجابيا جدا، وأن الاتحاد يتابع ما يحدث في جنيف للوصول إلى أرضية واضحة لانتقاء من يمثل الليبيين.

وفي مقابلة له مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، حث شرقي الأطراف الليبية على التركيز على تشكيل السلطة التنفيذية، وعدم التشتت عن المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في البلاد، مشددا على أن مقتضيات الضرورة في الوقت الحالي تلزم جميع الأطراف على تفادي الانخراط في الاجتماعات الموازية، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية طال أمدها ويجب تركيز الجهود على التحضير للانتخابات المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة في ليبيا.

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