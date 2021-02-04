توقعات الطقس في ليبيا ليوم غدا الجمعة 5 فبراير وللأيام القادمة.. وفرص الامطار (خريطة)

توقع تقرير متخصص حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الجمعة 5 فبراير 2021 وللفترة القادمة لمدة 5 أيام، أن تشهد الاجواء إستمرار الاجواء الدافئة خلال الأيام القادمة على أغلب المناطق مع نشاط منتظر للرياح الجنوبية خلال اليومين القادمين على بعض المناطق.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة هي الاخرى تسجل إرتفاع إضافي خلال اليومين المقبلين وخاصة يوم السبت بحيث قد تصل إلى 28° على بعض المناطق .

ووفقا للتقرير فيبقى الطقس مستقر على كامل البلاد، مع نشاط للرياح الغربية والجنوبية الغربية خصوصا يوم الأحد، أما مناطق الشمال الشرقي تكون درجات الحرارة معتدلة مع أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا والله أعلم .

فرص الامطار

وبحسب التقرير فلا توجد حالات ممطرة في المدى القريب، مع إحتمال أن تتغير المنظومة الجوية مابعد منتصف الشهر الجاري لصالح الشمال الشرقي وفقاً للنماذج والدراسات العالمية بالوقت الحالي.

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