المشري يعلن انسحابه من الترشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مساء اليوم الخميس، انسحابه من المنافسة على عضوية المجلس الرئاسي الجديد في عملية الانتخابات التي سيجريها ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المشري في بيان تلفزيوني، “قررت الانسحاب من الترشح للمجلس الرئاسي في ليبيا لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر”، شاكرا كل من صوت له في الجولة الأولى التي جرت أول أمس الاثنين.

وتعهد رئيس المجلس الأعلى للدولة العمل والجهود من أجل توفير المتطلبات اللازمة لإنجاز وإنجاح عملية الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق التي اعتمدها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة تقديم القوائم المرشحة لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة في موعد لا يتجاوز الساعة 10 مساء بتوقيت جنيف اليوم الخميس.