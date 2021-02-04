الغرياني يواصل هجومه على العدالة والبناء ويصفه بـ”العاجز”

جدد المفتي المعزول، الصادق الغرياني، هجومه على حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا لمشاركته في ملتقى الحوار الليبي.

وأضاف الغرياني في تصريحات إعلامية، أنه وجه اللوم في وقت سابق لحزب العدالة والبناء لأنه شارك في مؤتمر الصخيرات الذي أدخل ليبيا في الظلمات وتسليم البلاد للأعداء، مضيفا أنه لم يكتفي بذلك بل الآن يتسابق للمشاركة في الاتفاق الجديد.

وأوضح الغرياني أن الاتفاق الجديد هو أسوا اختيار بترشيح “عقيلة صالح” لرئاسة المجلس الرئاسي واصفا إياه بخليفة “حفتر”.

وأشار الغرياني إلى أنه يعارض تأكيدات الحزب بأن مشاركته قائمة على أساس وجود ضمانات وأن القرار لن يخرج إلا بالإجماع حتى إذا تولى عقيلة صالح الرئاسي فسيكون معه أعضاء ورئيس حكومة قوي.

وتابع الغرياني أن خروج القرارات بالإجماع مردود عليه بأن المجلس الرئاسي تصدر قراراته من خلال شخص واحد لمدة ست سنوات رغم تأكيد الاتفاق السياسي على أن تصدر قراراته بالإجماع.

ولفت الغرياني إلى أن الحزب ترك الرد على كلامه ولجأ للتشويش والتشويه، مضيفا أنه انشغل بالحديث عن النفط وإعادة إنتاجه بعد أن كان متوقفا، مبينا أن صفحات أعضاء الحزب امتلأت بالسباب وهذا أسلوب العاجز.

وأكد الغرياني أن دار الإفتاء مع الحوار والمصالحة القائمة على العدل، مضيفا أنها ترفض الوسيلة التي يتم بها، موضحا أن المشاركين في الحوار الليبي لا يمثلون الشعب وهذا مخالف للقانون.

وشدد الغرياني على أن المشاركين في الحوار اختارتهم البعثة الأممية حسب مواصفاتها لتنفيذ أوامرها بعد تولي زمام الأمور في البلاد.

وأوضح الغرياني أن العلاقات مع الدول الخارجية مباحة شرعا لتبادل المصالح والمنافع بشرط أن تكون قائمة على العدل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا أن المجتمع الدولي استباح ليبيا خلال السنوات الماضية وقاتل الليبيين في وطنهم ودينهم.

وقال الغرياني إن السنوات السبع الماضية شهدت آلاف القتلى والمشردين وتم خلالها تخريب ليبيا، متسائلا هل كان حفتر هو الذي يقاتل؟ ، مضيفا أنه إذا كان حفتر وحده لانتهى أمره منذ زمن، لافتا إلى أن المجتمع الدولي هو الذي كان يقاتل وتسبب في تهجير آلاف الأسر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24