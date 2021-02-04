تعليم الوفاق: عودة الدراسة 13 فبراير ولا تأجيل

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان وشؤون التّعليم العام “عادل جمعة” إن الوزارة ملتزمة بقرار المجلس الرّئاسي لحكُومة الوفاق الصّادر في الثاني والعشرين من يناير الماضي بشأن إيقاف الدراسة لثلاثة أسابيع.

وتابع جمعة أن الوزارة استغلت فترة الإيقاف في تشكيل لجان مُتابعة جُهوزية المؤسّسات التّعليمية و صرف الميزانية التّشغيلية المخصّصة لها، وفق قوله.

وبحسب بيانه، أكّد أن الدراسة ستنطلق في موعدها المُحدّد وهو الثالث عشر من فبراير الجاري، مطالباً بتحرّي الأخبار من مصادرها الرّسمية وعدم تناقل الشّائعات من صفحات مجهولة تنتحل اسم وزارة التّعليم، وفق قوله.