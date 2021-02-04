“بولتون” يُحذّر من تحوّل ليبيا إلى “مركز إرهابي”

حذّر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق “جون بولتون” من استغلال المتطرفين للأزمة الليبية وتحويلها إلى قاعدة عمليات في شمال أفريقيا.

وأضاف “بولتون” أنه لدى الولايات المتحدة والجزائر رغبة مشتركة لحل الوضع في ليبيا، ولفت إلى أن الدول التي تتدخل في ليبيا تعمل على تفاقم الأزمة هناك.

ورأى أن تقليص وجود القيادة الأمريكية الإفريقية “أفريكوم” في شمال أفريقيا بشكل شامل كان خطأ من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق موقع “ليبيا ريفيو”.

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