تقرير أميركي يدعو لـ”اغتنام الفرصة” وتحقيق الاستقرار في ليبيا

سلّط تقرير تحليلي نشره موقع “أتلانتيك كاونسل” الأميركي، الضوء على ضرورة اغتنام فرصة تقدّم الحوار السياسي في جنيف حالياً للمُضي قُدماً نحو بناء مؤسسات ديمقراطية قوية، مشيراً إلى أن هذه اللحظة تتطلب دعماً أكبر للمؤسسات الدولية وقدرتها على دعوة صانعي القرار لبناء توافق سياسي.

ولفت التقرير إلى ضرورة استخدام الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والحكومات الدولية برامجها لتسهيل الاتصالات الدبلوماسية التي تبني إجماعاً سياسياً حول دعم الديمقراطيات الوليدة.

وذكر التقرير أن الإرادة السياسية في ليبيا ودعم المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي يمكن أن يضعان الأساس للاستقرار في ليبيا، ويتطلب ذلك إعادة بناء الإجماع السياسي من أجل ليبيا موحدة، وتنفيذ وقف إطلاق النار، وخلق مسار دبلوماسي طويل الأجل، وحذر التقرير من أن محاولات تقسيم البلاد لن تؤدي إلا لإطالة أمد الصراع السياسي والعسكري وتقويض شرعية المؤسسات الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية