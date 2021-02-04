تعليم الوفاق تحسم موعد عودة الدراسة وتوضح حقيقة تأجيلها

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان وشؤون التّعليم العام “عادل جمعة” إن الوزارة ملتزمة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الصادر في الثاني والعشرين من يناير الماضي بشأن إيقاف الدراسة لثلاثة أسابيع.

وأضاف جمعة في تصريحات اعلامية، أن وزارة التعليم استغلت فترة الإيقاف في تشكيل لجان مُتابعة جُهوزية المؤسّسات التّعليمية و صرف الميزانية التّشغيلية المخصّصة لها، وفق قوله.

وبحسب بيانه، أكّد أن الدراسة ستنطلق في موعدها المُحدّد وهو الثالث عشر من فبراير الجاري، نافياً أن يكون قد تم تأجيلها لموعد جديد، مطالباً بتحرّي الأخبار من مصادرها الرّسمية وعدم تناقل الشّائعات من صفحات مجهولة تنتحل اسم وزارة التّعليم، وفق قوله.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي