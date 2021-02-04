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تعليم الوفاق تحسم موعد عودة الدراسة وتوضح حقيقة تأجيلها

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان وشؤون التّعليم العام “عادل جمعة” إن الوزارة ملتزمة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الصادر في الثاني والعشرين من يناير الماضي بشأن إيقاف الدراسة لثلاثة أسابيع.

وأضاف جمعة في تصريحات اعلامية، أن وزارة التعليم استغلت فترة الإيقاف في تشكيل لجان مُتابعة جُهوزية المؤسّسات التّعليمية و صرف الميزانية التّشغيلية المخصّصة لها، وفق قوله.

وبحسب بيانه، أكّد أن الدراسة ستنطلق في موعدها المُحدّد وهو الثالث عشر من فبراير الجاري، نافياً أن يكون قد تم تأجيلها لموعد جديد، مطالباً بتحرّي الأخبار من مصادرها الرّسمية وعدم تناقل الشّائعات من صفحات مجهولة تنتحل اسم وزارة التّعليم، وفق قوله.

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المشهد

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  • عودة الدراسة مسألة ملحة ولكن ليس من خلال المدارس مباشرة التى تفتقر لأبسط الأدوات الصحية للحماية من فايروس كورونا الذي لا زال يفتك بأرواح البشر في العالم بأسره الذي بدأت معظم الدول فيه بتوفير اللقاح اللازم لمجابهة هذا الفايروس.
    في ليبيا الغارقة في الفساد والاستبداد والاجرام فالأمر يزداد سوءا كل دقيقة واللقاح لن يصل سريعا ولن يغطي كل الليبيين وربما لن يصل إلى تغطية كل البشر في ليبيا اللامتناهية العام القادم.
    إذن مادام الأمر هكذا فيجب تطبيق المنزلي في مراحل الأساسى حتى المرحلة الثانوية وكذلك في الجامعات من خلال استغلال الانترنت كل حسب التخصص والمرحلة التى يدرس فيها الطلاب….

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