الوطنية للنفط تبحث دعم شركة أعمال القطر والانقاذ والخدمات البحرية ببنغازي

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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إمكانية تقديم الدعم اللازم للشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية في بنغازي، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالسلام الناجي.

وجاء ذلك في اجتماع عقد بممقر المؤسسة بطرابلس، بحضور العماري محمد عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، وعبدالله الثابت نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، فإن الاجتماع ناقش أعمال وأنشطة الشركة، والتحديات والظروف الصعبة التي واجهتها في الماضي والتي لا زالت تمر بها في الوقت الراهن، على حد تعبير البيان.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع، تطرق إلى الخطوات التي اتخذتها الشركة للاستمرار في تقديم خدماتها، ومراحل التعاون والتنسيق بينها وبين شركات قطاع النفط بمختلف نشاطاتها، على حد زعمها.

وتطرق صنع الله تطرق إلى إمكانية تقديم الدعم اللازم من قِبل المؤسسة الوطنية للنفط للشركة، للتغلّب على الصعوبات التي تعرقلها للقيام بالأعمال المناطة بها.

وقال مصطفى صنع الله، “إن اللقاء مهم ويظهر حرص المؤسسة الوطنية للنفط على التواصل مع الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية بفرعيها بطرابلس وبنغازي للتنسيق فيما بينهما حفاظاً على التعاون القائم بينها وبين شركات القطاع واستدامته”.

وأثنى صنع الله، على الدور الكبير للقائمين على الشركة وجميع العاملين بها على وطنيتهم وعملهم المتواصل لتقديم أفضل الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة، رغم الظروف والتحديات الصعبة، على حد تعبريه.