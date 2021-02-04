الشريف: السلطة التنفيذية الجديدة ستمثل كل التوجهات السياسية بالبلاد

أكد عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، أن كثرة الانتقادات الموجهة لعدد من المرشحين للسلطة التنفيذية المقبلة سببه ما ساد البلاد خلال الفترة الماضية من اضطرابات داخلية، وخصومات سياسية، متوقعًا اختفاء هذا المناخ تدريجيًا مع مرور الوقت.

ولفت الشريف، إلى إمكانية التفاهم والتعاطي مستقبلاً مع كثير من الجماعات، التي ترفض النهج الحالي، الذي ترعاه البعثة الأممية؛ عبر منحهم تطمينات لشكل الحكم في المرحلة التمهيدية.

وشدد الشريف على أن تغيير مقري المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بنقلهما إلى مدينة سرت، يجعل قيادتهما بمعزل عن الكثير من المؤثرات، التي قد توجد بالعاصمة ومناطق أخرى بالبلاد.

وذكر الشريف، أن السلطة التنفيذية الجديدة، ستمثل كل التوجهات السياسية بالبلاد، وكذلك الأوزان والانتماءات الجهوية والجغرافية، ولن يكون هناك طرف قادر على الاستفادة، أو التفرد بالسلطة لوحده، وهذا بحد ذاته سيمهد للمصالحة الوطنية.

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