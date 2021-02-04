“تعليم الوفاق” تؤكد عودة الدراسة في 13 فبراير

أكد وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق عادل جمعة، التزام الوزارة بقرار المجلس الرّئاسي الصّادر في 22 يناير الماضي، بشأن إيقاف الدراسة لثلاثة أسابيع.

وتابع جمعة، وفق بيان نشرته الوزارة، أن “تعليم الوفاق” استغلت فترة الإيقاف في تشكيل لجان مُتابعة جُهوزية المؤسّسات التّعليمية وصرف الميزانية التّشغيلية المخصّصة لها.

وأكد أن الدراسة ستنطلق في موعدها المُحدّد وهو 13 فبراير الجاري، مطالباً “بتحرّي الأخبار من مصادرها الرّسمية وعدم تناقل الشّائعات من صفحات مجهولة تنتحل اسم وزارة التّعليم”.

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