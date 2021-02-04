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“تعليم الوفاق” تؤكد عودة الدراسة في 13 فبراير

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق عادل جمعة، التزام الوزارة بقرار المجلس الرّئاسي الصّادر في 22 يناير الماضي، بشأن إيقاف الدراسة لثلاثة أسابيع.

وتابع جمعة، وفق بيان نشرته الوزارة، أن “تعليم الوفاق” استغلت فترة الإيقاف في تشكيل لجان مُتابعة جُهوزية المؤسّسات التّعليمية وصرف الميزانية التّشغيلية المخصّصة لها.

وأكد أن الدراسة ستنطلق في موعدها المُحدّد وهو 13 فبراير الجاري، مطالباً “بتحرّي الأخبار من مصادرها الرّسمية وعدم تناقل الشّائعات من صفحات مجهولة تنتحل اسم وزارة التّعليم”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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