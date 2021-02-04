بلدية بنغازي تبدأ في تنفيذ خط تَغذية الجُزء الغربي للمدينة بمياه الشُرب

شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ مشروع تَغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجُزء الغربي للمدينة بمياه الشُرب من منظومة النهر الصناعي ،حيث بداءت شركة بُنية المعمار للمقاولات في مُباشرة أعمال توصيل خط مياه(بودريسه -اللويفيه) قُطر 400 مم تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية .

والجدير بالذكر أنه تم تقسيم العمل بمشروع تغذية الجُزء الغربي للمدينة بمياه الشُرب إلى عدد عشرة( 10 ) مراحل من خلال التعاقد على كُل مرحلة على حِدى لضمان سُرعة الإنجاز .

يُشار بأن جميع الشركات المُتعاقد معها سوف تشرع في التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى .

تأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين .