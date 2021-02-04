المشري ينسحب من سباق “الرئاسي الجديد”

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، انسحابه من الترشح إلى عضوية المجلس الرئاسي الجديد الذي سيتم اختياره في ملتقى الحوار المنعقد حالياً في جنيف.

وبشأن أسباب الانسحاب، أرجعها المشري في تصريح مصوّر، إلى وجود تنوع سياسي وثقافي ضمن المرشحين يُغني عن بقائه ضمن المرشحين.

وأشار المشري إلى أنه أبلغ جميع أعضاء الحوار بانسحابه من الترشح، مؤكداً أن المجلس الأعلى للدولة سيتعاطى بإيجابية مع نتائج الحوار والحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين، وسيحاول الوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية