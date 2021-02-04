ليبيا الان

المشري ينسحب من سباق “الرئاسي الجديد”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، انسحابه من الترشح إلى عضوية المجلس الرئاسي الجديد الذي سيتم اختياره في ملتقى الحوار المنعقد حالياً في جنيف.

وبشأن أسباب الانسحاب، أرجعها المشري في تصريح مصوّر، إلى وجود تنوع سياسي وثقافي ضمن المرشحين يُغني عن بقائه ضمن المرشحين.

وأشار المشري إلى أنه أبلغ جميع أعضاء الحوار بانسحابه من الترشح، مؤكداً أن المجلس الأعلى للدولة سيتعاطى بإيجابية مع نتائج الحوار والحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين، وسيحاول الوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لولا إملاءات ليون مندوب الأمم المتحده في حوارات الصخيرات التي فرض في نهايتها علي الليبيين اشخاص غير مقبولين واوكل السيد ليون لهم مهمة تسيير مجلس اعلي ومجلس رئاسي وغدا سيعيد التاريخ نفسه بدرجه من السؤ لا تقل عن سابقتها فستخرج استيفاني ورقه من محفظتها مدون فيها اسماء لاشخاص قد اختارتهم هي اما قوائم وما قوائم مجرد وسيلة للتحايل والضحك علي الذقون والموجودين هناك من الليبيين طامعين في مكاسب شخصيه وليس لأحد أيمان بالقضيه الوطنيه

    رد

  • كلم الغايب الراقد ـ وفروا الاليات الخدمية بتعاقد مع موظفين لتقييم الخسائر الأنشائية ويتم شحن الأليات الخدمية والمواد وحراستها ـ
    حتى يتم تقييم مدة العمل الأصلاحي لبعض المناطق المتضررة ـ وتحديد المشرفين والمتخصصين لأتمام العمل في المدة الي يضعها المشرف الأنشائي الذي تختاره لأتتباث كفاءة العمل .

    رد