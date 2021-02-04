الشح: البعثة الأممية ستفرض خيارات لجنة الـ75 على الشعب الليبي

اعتبر المستشار السياسي السابق في ما يسمى بمجلس الدولة، أشرف الشحّ أنه من الغريب الحديث عن مستقبل التحالفات المتوقع تشكيلها دون الالتفات لأصل الموضوع في إنتاج حكومة بهذه الطريقة، وكأن العملية شرعية وعملية مسلم بها، تمثل الليبيين وما يريدون الوصول إليه، وأن هذه الطريقة ستجعل من الحكومة القادمة حكومة تحقق الآمال والانتخابات.

وأشار الشح إلى أن التحالفات تتشكل حاليًا بحسب المصالح وليس حسب الرؤيا، مبينًا أن عرض المترشحين لبرامجهم خطوة إيجابية لو أن الخيار في نهاية المطاف كان لليبيين وليس للجنة الـ 75 الذين اختارتهم البعثة الأممية، وستفرض خياراتهم على الشعب الليبي.

وأكد الشح، أن الهدف الذي يسعى الجميع له هو الوصول للكرسي متحججين بالعمل على تهيئة الظروف للوصول للانتخابات، مشيرًا إلى أنه كان يفترض على البعثة التركيز على كافة التفاصيل التي تضمن تحقيق الانتخابات وتمنع أي مبررات لتعطيلها، لأن هذا المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لو لم يتفقوا فيما بعد سواء بهذا الحوار أو المجلسين ولم يتفقوا على القاعدة التي ستجرى عليها الانتخابات سوف يقولون إننا جاهزون لكن لم نجد القاعدة؛ لذلك نحن مستمرون، وهذا ما تم حتى بعد اتفاق الصخيرات، فقط يبررون الأعذار في كل مرحلة لتجنب تسليم السلطة.

وشدد الشح على أن المجتمع الدولي يفرض ما يريده على الشعب الذي لم يعد تصدر عنه أي ردة فعل عند تمرير ما يفرض عليهم في كل مرحلة معينة، معربًا عن أسفه إزاء تودد بعض السياسيين الليبيين إلى المبعوث الدولي والسفراء بغية الوصول للسلطة.

ورأى أن كلمات المترشحين خلال تقديم برامجهم كانت عبارة عن نسخة كربونية مع وجود بعض الاستثناءات التي لوحظت في تقديم البرامج لم يعتبرها الـ 75، لأنهم جاءوا بحسابات مسبقة مع شخصيات لهم معها اتفاقيات لا يعلمها الليبيون بالتالي حتى العروض كانت عبارة عن شكليات لم تؤثر في الخيار.

كما اعتبر الشح أن الآليات التي يحاول من خلالها الوصول لحكومة جديدة هي آليات معقدة ستوصل الأشخاص للاتفاق على نقطة الانطلاق، لكنهم سيختلفون بعدها؛ لأنهم اليوم يحتاجون لبعضهم لجلب أصوات لجنة الـ 75 وتقديم الوعود والإغراءات، لكن بمجرد وصولهم للسلطة ستختلف العملية.

وقال الشح إن هناك شخصيات كانت معرقلة للوصول للانتخابات وتنفيذ اتفاق الصخيرات مثل عقيلة صالح وآخرين، وفي حال لم ينجحوا في هذه العملية لن يختلف أسلوبهم أو طريقة أدائهم، وسيكون هناك عرقلة من جديد ومشاكل إضافية يدفع ثمنها الشعب.

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