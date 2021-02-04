“رسالة إيجابية” من رئاسة النواب بشأن ملتقى الحوار

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني حميد حومة، الخميس، أن رئاسة المجلس مستعدة للتعاطي الإيجابي مع نتائج الحوار، والتشاور مع المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة فور تسميتهم.

وقال النويري وحومة، في بيان مشترك، إن رئاسة المجلس “ستعمل على دعوة الأعضاء لجلسات في مدينة ليبية تُعلنها الرئاسة لاحقاً، وسيتم دراسة تشكيل الحكومة وبرنامج عملها بهدف إعطائها الثقة وإدخال المجلس الرئاسي والحكومة في الإطار الدستوري والقانوني الليبي، لتبدأ عملها وتوحد البلاد وتفرض الأمن في المدن، وتوفر الخدمات، وتبدأ بالإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

ودعا النويري وحومة، “الجميع للالتزام بمخرجات الحوار والتعاون مع السلطة التنفيذية الموحدة فيما تبقى من المرحلة التمهيدية”.

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