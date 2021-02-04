تمهيدا للتوقيع عليها.. بوتشينو يسلم الوفاق مشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية مع روما

بحث وكيل وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة للشؤون الفنية، محمود خليفة التليسي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينوغ ريمالدي، الإجراءات التنفيذية التي تم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية – الإيطالية التي عُقدت اجتماعها الافتراضي 17 ديسمبر 2020.

وقالت خارجية الوفاق في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم خلال الاجتماع تسليم مشروع مذكرة لترسيم الحدود البحرية المقدمة من الجانب الإيطالي لدراستها وإبداء الرأي حولها من جانب حكومة الوفاق تمهيداً للتوقيع عليها بين الطرفين، بالإضافة إلى تسليم أيضا مشروع مذكرة تعاون في مجال التقنية الرقمية المستخدمة في الخدمات العامة لتحسين وتبسيط التواصل بين المواطنين والإدارات العامة.

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