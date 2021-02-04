بالأسماء.. القوائم النهائية للمرشحيين إلى السلطة التنفيذية الجديدة

كشفت مصادر خاصة لـ” الساعة24″ عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف خلال سويعات.

وبحسب المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- فإن هناك 4 قوائم تم التوافق عليها بشكل نهائي وتسليمها إلى البعثة الأممية في ليبيا، قبل انطلاق عملية التصويت، والتي جاءت كالتالي:

القائمة الانتخابية الأولى

محمد البرغثي رئيس المجلس الرئاسي

علي أبو الحجب عضو المجلس الرئاسي

إدريس القايد عضو المجلس الرئاسي

محمد خالد الغويل رئيس الحكومة

القائمة الانتخابية الثانية

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي

عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي

موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي

عبدالحميد ادبيبة رئيس الحكومة

القائمة الانتخابية الثالثة

الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي

عبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي

عمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي

محمد المنتصر رئيس الحكومة.