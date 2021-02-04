قبيل التصويت النهائي بجنيف.. تجمع “قادة ثوار ليبيا” يهاجم البعثة الأممية ويدعو لاستنفار “الحرس الوطني”

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بينما تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي المرتقب في ملتقى الحوار الليبي بجنيف، بشأن السلطة التنفيذية الليبية الموحدة الجديدة، اعتبر تجمع ما يسمى بـ “قادة ثوار ليبيا” إن ما يحدث على الساحة السياسية هو استخفاف بحياة الشعب الليبي وفرض وصاية أممية عليه، وذلك في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.

واتهم التجمع، في بيان الخميس، البعثة الأممية “بحياكة المؤامرات منذ انطلاق ثورة 17 فبراير وإطالة أمد الصراع وتغليب مصلحة “حفتر” ودعمها المطلق له دون محاسبته”.

ودعا التجمع، إلى استنفار “جهاز الحرس الوطني” والاستعداد الكامل لحماية الثورة والبلاد، كما دعا حزب العدالة والبناء إلى أخذ خطوة إلى الوراء وترك الساحة السياسية بعد إغراق البلاد في الأزمات.

وطالب التجمع، بعثة الأمم المتحدة إلى “اختيار العبارات الصحيحة بوصفهم “قوات مساندة للجيش الليبي” لحماية البلاد والدفاع عن حقوقهم المشروعة ضد “المتمرد” وعصابات المرتزقة من الفاغنر والجنجويد والعدل والمساواة”، وفق نص البيان.

واختتم البيان، بأنهم لن يسكتوا عن الظلم وسنناضل حتى قيام الدولة المدنية التي تحمي الحقوق وتصون الحريات”.