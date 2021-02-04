حبرارة يهاجم قائمتي عقيلة والوافي: إستمراراً لمسلسل الحرب في ليبيا

قال مصدق حبرارة، الناشط الليبي المقرب من الإخوان المسلمين، والمقيم في الولايات المتحدة، إن القائمة الثالثة و الرابعة تعنى إستمرار مسلسل العنف و الحرب و عدم الإستقرار مع إحترامنا للمشاركين، وفق زعمه.

حبرارة حذّر في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس، من القائمة الانتخابية الثالثة وتضم الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي، عبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي، عمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاس، محمد المنتصر رئيس الحكومة، بينما ضمت القائمة الانتخابية الرابعة عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي، أسامة الجويلي عضو المجلس الرئاس، عبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا رئيس الحكومة.

وقال الناشط الليبي المقرب من الإخوان المسلمين، والمقيم في الولايات المتحدة، مضيفا: “لو أرادوا الخير للبلاد لا يخرج الأمر عن القائمة الأولى و الثانية”.

وكشفت مصادر خاصة لـ” الساعة24″ عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف خلال سويعات.

وبحسب المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- فإن هناك 4 قوائم تم التوافق عليها بشكل نهائي قبل انطلاق عملية التصويت وهم:

• القائمة الانتخابية الأولى

– محمد البرغثي رئيس المجلس الرئاسي

– علي أبو الحجب عضو المجلس الرئاسي

– إدريس القايد عضو المجلس الرئاسي

– محمد خالد الغويل رئيس الحكومة

• القائمة الانتخابية الثانية

– محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي

– عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي

– موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي

– عبدالحميد ادبيبة رئيس الحكومة

• القائمة الانتخابية الثالثة

– الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي

– عبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي

– عمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي

– محمد المنتصر رئيس الحكومة.

• القائمة الانتخابية الرابعة

– عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي

– أسامة الجويلي عضو المجلس الرئاسي

– عبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي

– فتحي باشاغا رئيس الحكومة.