مجلس الأمن يطالب بنشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الخميس، بأن مجلس الأمن الدولي طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بنشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت المصادر أن أعضاء مجلس الأمن درسوا تعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل ونشر على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا.

من الجدير بالذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعقد الجولة السابعة من المحادثات في مقرها بمدينة سرت خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

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