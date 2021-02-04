الهيئة الطرابلسية: أي إجراء يؤدي إلى تسلم عقيلة صالح مسؤولية سياسية بمثابة إعلان حرب

أصدرت الهيئة الطرابلسية ومجالس الحكماء والأعيان وروابط الشهداء ومنظمات المجتمع المدني بطرابلس الكبرى، بيانا لرفض تولي الشخصيات الجدلية مناصب سيادية في الدولة.

وقال البيان، إنه يرفض وبشكل قاطع إشراك أو مساهمة كل الشخصيات الجدلية وعلى رأسهم مشرعن قتل الليبيين عقيلة صالح في أي جسم حكومي تشريعي كان أو تنفيذي، مطالباً بمحاكمته كمجرم حرب لإصداره قرار الهجوم على طرابلس في الوقت الذي كان فيه الحوار الليبي قاب قوسين أو أدنى من الانعقاد في مدينة غدامس ومحاسبته على كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين سواء في العاصمة طرابلس أو في باقي المدن الليبية.

وأكد البيان، أن أي إجراء يؤدي إلى تسلم هذه الشخصية الجدلية أي مسؤولية سياسية اليوم في الدولة هو بمثابة إعلان حرب أهلية لن تنتهي إلا بانقسام ليبيا وقتل أبنائها وتشريد عائلاتها، لذلك فإن دعم الأمم المتحدة لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان يجب أن يكون من خلال استبعاد كل الشخصيات الجدلية التي تسببت في تفكيك النسيج الاجتماعي الليبي وساهمت في الكثير من الجرائم ضد الشعب الليبي وحقوق الإنسان.

وحمل البيان، بعثة الأمم المتحدة تبعية كل ما قد يحدث جراء تنصيب هكذا شخصيات على هرم السلطة في ليبيا.

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