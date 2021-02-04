أبو سبيحة: قائمة التصويت لمرشحي المنطقة الجنوبية تتوه فى خباياها

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي أبو سبيحة، إنه عندما تطلع على قائمة التصويت لكل مرشح من مرشحي المنطقة الجنوبية تتوه فى خباياها وما جرى وراء الكواليس حتى تم إخراجها بهذه الكيفية.

وأضاف أبو سبيحة في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أنه لن يتعرض إلا بتحليل حالة منها فقط وهى ترشيح “عبدالله عثمان” لـ “على مسعود” بالحجب، متسائلا ماهي أسبابه وماهو قصده من ورائه وهو يعرف أن ليس له حظوظ بالفوز بالرغم أنه أهلا لذلك؟.

وتساءل أبو سبيحة هل قصد أن كل المجموعة لاتستحق صوته وليس هناك منهم من هو قادر على إدارة المرحلة لفشل تجاربه السابقة؟؟.، مضيفا أو أنها خلط للأوراق وتمييع للأصوات حتى ينتقل الحوار إلى مرحلة القوائم، متسائلا هل له مآرب أخري فى ذلك؟.

وتمني أبو سبيحة أن يتوخى أعضاء الحوار عن المنطقة الجنوبية فى المرحلة القادمة مصلحة المنطقة وأن يكون الاختيار للأفضل.

وتابع أبو سبيحة أنه إذا انعدمت الأفضلية فالاختيار لأهون الشرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24