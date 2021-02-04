استطلاع لشوغالي: غالبية الليبيين لديهم موقف سلبي من وجود الإخوان في ملتقى الحوار

قام عالم الاجتماع الروسي، مكسيم شوغالي، الذي كان محتجزا لمدة عام ونصف العام في سجون حكومة الوفاق غير المعتمدة بالعاصمة طرابلس، بدراسة واستطلاع رأي حول الحوار السياسي الليبي.

وركزت الدراسة واستطلاع الرأي الذي نشره موقع “ريسرش غيت” البحثي المتخصص، وبرعاية الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، على مجريات “الحوار السياسي الليبي” في جنيف، الذي انطلق في أواخر العام الماضي 2020.

وشمل استطلاع الرأي نحو 5300 من سكان ليبيا، وتم بناء العينة على أساس الحصص: الجنس والعمر ومكان الإقامة، منهجية أخذ العينات، والبحث استوفي جميع المتطلبات القياسية لاستطلاعات الرأي العام التنبؤية.

وأظهرت الدراسة التي نشرها شوغالي أن معظم مواطني ليبيا مقتنعين تقريبا أن معظم الأسئلة المتعلقة بمستقبل ليبيا، ينبغي أن يتم حلها على أراضي ليبيا، حيث يعتقد 7.6٪ فقط من سكان البلاد من بين أكثر من 5 آلاف مستجيب أن شخصا ما له الحق في إجراء الحوار الليبي خارج أراضي ليبيا.

أما الغالبية العظمى من المواطنين الليبيين بنسبة حوالي 74.2٪، اختاروا طرابلس أو سرت أو بنغازي كمنصة للحوار، وليس جنيف أو تونس بأي شكل من الأشكال.

وبعد أحداث 2011، لاحظ مكسيم أن معظم الليبيين فقدوا كامل ثقتهم في مختلف المؤسسات الأجنبية والدولية، على حد سواء.

ومع ذلك، يُظهر الاستطلاع أن الأمم المتحدة موثوق بها بنسبة 20.5٪، بحصص متساوية تقريبا في كل من شرق البلاد وغربها.

في الوقت نفسه، لا يثق ما يقرب من 39.3٪ من المواطنين الليبيين بالإجراءات المتخذة في البلاد، من قبل الأمم المتحدة، خلال العام الماضي.

كما أن لدى ثلث المواطنين الليبيين بنسبة تصل إلى 33.5٪، وجهة نظر سلبية، بشكل عام حول ملتقى الحوار السياسي الذي تنظمه الأمم المتحدة، وأقل بقليل بنحو 30.7٪ يرونه إيجابيا.

وتطرق استطلاع شوغالي كذلك إلى المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، حيث لاحظ أن أكثر من نصف المجيبين الليبيين بنسبة تصل إلى 55.2٪، يعرفون من هي وما هو منصبها، وكما تحدث البعض عن موقعها النشط للغاية.

ويقول شوغالي إن ما يقرب من نصف أولئك، الذين يعرفون شيئًا عن عمل ستيفاني ويليامز، لديهم موقف إيجابي تجاه عملها بنسبة تصل إلى 29.4٪ من جميع المجيبين.

لكن لفت الاستطلاع إلى أن هناك انعدام ثقة كبير من قبل المجتمع الليبي، تجاه مندوبي ملتقى الحوار، حيث يرى أن الليبيين يرغبون في أن تكون إجراءات ملتقى الحوار السياسي أكثر انفتاحا، وأن تكون قواعد اختيار المندوبين واختيار المتقدمين للمناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي أكثر شفافية.

كما يظهر الاستطلاع أن نصف المواطنين الليبيين بنسبة تصل إلى 49.0٪، لا يعرفون من يمثل مصالحهم في ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما أن نسبة 46.5٪ لا يعرفون من هو المنافس على المناصب العليا في البلاد، كما أن نسبة 40.8٪ لا يثق برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المشاركة في اختيار حكومة جديدة لليبيا.

وأشار شوغالي في استطلاعه إلى أن غالبية المواطنين الليبيين في كل من شرق البلاد وغربها، بنسبة تصل إلى ​​60.4٪، لديهم موقف سلبي تجاه وجود عدد كبير من ممثلي تنظيم “الإخوان” في ملتقى الحوار، إلى أن غالبية المجتمع الليبي لا يحبذ التنظيم.

و في نهاية دراسته، قدم شوغالي بعض الأرقام، وصفها بـ “الجافة”، والتي تظهر أن 25.2٪ من الليبيين يثقون عموما بقرارات ملتقى الحوار، وأن 52.6٪ من المقيمين الليبيين لا يثقون بهذه القرارات، وأن 43.1٪ من المجيبين في الشرق والغرب يخشون من أنه بعد أي قرارات من ملتقى الحوار السياسي الليبي، من الممكن أن تتجدد الأعمال العدائية في البلاد.

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