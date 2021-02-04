نائبا عقيلة صالح: مستعدون للتعاطي بإيجابية مع نتائج الحوار

أصدر نائبا رئيس مجلس النواب، فوزي النويري واحميد حومة، الخميس، بيانًا حول مجريات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف.

وأعرب النائبان في بيانهما عن ترحيبهما بمجريات الحوار السياسي الذي يهدف إلى تسمية وتشكيل مجلس رئاسي ورئاسة وزارء خلال اليومين المقبلين، من شأنها توحيد السلطة التنفيذية في البلاد وإنهاء الانقسام.

وأكد البيان على استعداد رئاسة مجلس النواب للتعاطي الإيجابي مع نتائج الحوار والتشاور مع المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة فور تسميتهم، ودراسة تشكيل الحكومة وبرنامج عملها بهدف إعطائها الثقة وإدخال المجلس الرئاسي والحكومة في الإطار الدستوري والقانوني الليبي، لتبدأ عملها وتوحد البلاد وتفرض الأمن في المدن وتوفر الخدمات، وتبدأ في الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب المقررة في 24 ديسمبر 2021.

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