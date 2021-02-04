السبت موعد الانتخابات البلدية في طرابلس المركز

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يتجه الناخبون في بلدية طرابلس المركز يوم السبت المقبل إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب المجلس البلدي الجديد للبلدية.

وقالت، اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، إن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها يوم السبت أمام الناخبين اعتبارًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.

وللوقوف على آخر الاستعدادات للانتخابات أجرى زيارة رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، زيارة لمقر اللجنة الفرعية طرابلس المركز.

واجتمع بن تاهية، مع رئيس اللجنة الفرعية وعدد من الأعضاء، للوقوف على إتمام جميع التحضيرات لانطلاق العملية الانتخابية.

كما قام بن تاهية مع أعضاء اللجنة الفرعية بالاجتماع مع مدراء المدارس المستهدفة كمراكز انتخابية، والتي يبلغ عددها 37 مركزًا انتخابيًا و99 محطة، وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها ليوم الانتخاب.