مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين في ليبيا

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طلب مجلس الأمن الدولي، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

ووجه مجلس الأمن رسالة إلى غوتيريش، جاء فيها: “في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار”.

وتوصلت اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة في أواخر أكتوبر الماضي، إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وبدأت اللجنة، الخميس، في عقد الجولة السابعة من المحادثات المشتركة في مقرها في مدينة سرت، لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

ويتمحور الاجتماع حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناءً على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، بالإضافة إلى خبراء من البعثة، سيحضرون لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

كما ستستكمل اللجنة العسكرية المشتركة مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.