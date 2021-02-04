توافق روسي أمريكي على تسهيل التسوية السياسية في ليبيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيًا بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، تطرقا خلاله لعدد من الموضوعات، من بينها تسهيل التسوية السلمية في ليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الوزيرين بحثا تسهيل عملية التسوية السلمية في سوريا، وناقشا الوضع في أوكرانيا.

وكان لافروف قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يتصرفون في الشرق الأوسط كالفيل في متجر لبيع الأطباق، وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على دول المنطقة.

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