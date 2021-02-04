ما يسمى بـ “قادة ثوار ليبيا”: نرفض الوصاية الأممية و الإخوان سبب الأزمة

اعتبر تجمع ما يسمى بـ “قادة ثوار ليبيا” إن ما يحدث على الساحة السياسية هو استخفاف بحياة الشعب الليبي وفرض وصاية أممية عليه، وذلك في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.

واتهم التجمع، في بيان له اطلعت عليه ليبيا 24 الخميس، البعثة الأممية “بحياكة المؤامرات وإطالة أمد الصراع ، ودعمها المطلق لـ حفتر دون محاسبته.

ودعا البيان إلى استنفار ما أسماه بـ جهاز الحرس الوطني والاستعداد الكامل لحماية البلاد، كما دعا حزب العدالة والبناء إلى أخذ خطوة إلى الوراء وترك الساحة السياسية بعد إغراق البلاد في الأزمات.

و اختتم البيان، بالتأكيد على استمرار النضال حتى قيام الدولة المدنية التي تحمي الحقوق وتصون الحريات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24