البعثة الأممية تتلقى قائمات المترشحين للسلطة التنفيذية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2021

قالت مصادر متطابقة إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقت مساء الخميس، من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف 4 قائمات للمرشحين للسلطة التنفيذية.

وأضافت المصادر ذاتها من داخل كواليس الملتقى أن القائمات برئيسها وأعضائها توزعت كالتالي:

القائمة الأولى:

عن الشرق: محمد المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي

عن الجنوب: موسى الكوني، نائبا لرئيس المجلس

عن الغرب: عبد الله اللافي نائبا لرئيس المجلس

وتضم القائمة مرشحا لرئاسة الحكومة وهو عبد الحميد دبيبة.

القائمة الثانية:

عن الشرق: الشريف الوافي، رئيسا للمجلس الرئاسي

عن الجنوب: عمر بوشريده، نائبا لرئيس المجلس

عن الغرب: عبد الرحمن البلعزي، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي

في حين كان محمد المنتصر مرشحا لرئاسة الوزراء.

القائمة الثالثة:

عن الشرق عقيلة صالح، رئيسا للمجلس الرئاسي

عن الجنوب عبد المجيد سيف النصر، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي

عن الغرب أسامة الجويلي، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي

وتم ترشيح فتحي باشاغا، رئيسا للوزراء.

القائمة الرابعة:

– عن الشرق محمد البرغثي، رئيسا للمجلس الرئاسي.

– عن الجنوب على بو الحجب، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي.

– عن الغرب إدريس القايد، نائبا لرئيس المجلس الرئاسي.

أما مرشح رئاسة الوزراء فهو محمد الغويل.

وتخضع هذه القائمات لنسب التصويت التي تفرض حصول إحداهما على نسبة 60 بالمئة من المصوتين للفوز وفي صورة عدم تحقيق المطلوب يتم الذهاب إلى آلية التصويت على القائمتين الأكثر عددا في الجولة الأولى والتي تحصل على النسبة الأكثر تكون هي الفائزة.