“أبوسليم”.. مدرسة الاستقلال تفتح أبوابها بعد انتهاء الصيانة

أحيت مدرسة الاستقلال للتعليم الأساسي الكائنة في منطقة أبوسليم بمدينة طرابلس- احتفالية بمناسبة العودة المدرسية بعد انتهاء أعمال الصيانة واستكمال التجهيزات بالمؤسسة.

وذكر المكتب الإعلامي لبلدية أبوسليم أن عميد البلدية وعضو المجلس البلدي المكلف بملف التعليم ومراقب التعليم باستلام المدرسة من منظمة اليونيسف بعد صيانة شملت الطلاء وتركيب النوافذ والأبواب وصيانة كاملة لدورات المياه وتركيب مقاعد دراسية جديدة .

نفذت اليونسيف هذه الصيانة بالتنسيق مع المجلس البلدي في إطار دعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم وتشمل الخطة صيانة العديد من المدارس بداخل النطاق الإداري التي تحتاج للصيانة ومن أهمها مدارس مشروع الهضبة الزراعي التي تضررت أثناء الحرب.

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