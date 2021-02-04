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بنغازي.. توصيل خط مياه “بودريسة-اللويفية”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ مكتب المشروعات التابع لبلدية بنغازي في تنفيذ خط مياه الشرب “بودريسة -اللويفية” أحد مراحل تغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجزء الغربي لمدينة بنغازي بمياه منظومة النهر الصناعي.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن شركة بنية المعمار للمقاولات -الملكفلة بهذا الجزء من المشروع- باشرت أعمال توصيل خط مياه “بودريسة -اللويفية” بِقُطر 400 مم، فيما قُسِمَ  العملُ بالمشروع إلى “10” مراحل من خلال التعاقد على كل مرحلة على حدا لضمان سرعة الإنجاز .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن جميع الشركات المُتعاقَد معها ستشرع في التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة فيما تأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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