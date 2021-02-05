تعليم الوفاق تعلن عودة الدراسة في موعدها المحدد

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق غير المعتمدة، عادل جمعة، الخميس، التزام الوزارة بقرار المجلس الرّئاسي الصادر في 22 يناير الماضي، بشأن إيقاف الدراسة لثلاثة أسابيع.

وبحسب بيان لوزارة تعليم الوفاق فإن جمعة أضاف أن تعليم الوفاق استغلت فترة الإيقاف في تشكيل لجان متابعة جهوزية المؤسّسات التّعليمية وصرف الميزانية التّشغيلية المخصّصة لها.

وأكد جمعة أن الدراسة ستنطلق في موعدها المُحدّد وهو 13 فبراير الجاري، مطالبًا بتحرّي الأخبار من مصادرها الرّسمية وعدم تناقل الشّائعات من صفحات مجهولة تنتحل اسم وزارة التّعليم، حسب نص البيان.

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