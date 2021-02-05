“ألكسندر جوهري”.. الصندوق الأسود في قضية التمويل الليبي المتورط فيها ساركوزي

أفادت صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية، الخميس، بأن ألكسندر جوهري وسيط الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، مرتبط بشركة خارجية في قلب إحدى قنوات الفساد المزعومة في قضية التمويل الليبي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن المستندات المصرفية التي حصل عليها القضاة تثبت ذلك، مبينة أن جوهري محبوس في حالة إنكار، مبينة أنه على مدى الأشهر والاستجوابات، يبدو أن وسيط ساركوزي ألكسندر جوهري قد لا يريد إظهار الحقائق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إجراء مقابلات مع ألكسندر جوهري، منذ تسليمه من بريطانيا في بداية عام 2020 ، وجد هذا البطل الرئيسي في قضية التمويل الليبية نفسه في مواجهة من قبل قاضي التحقيق، أود بريسي، ومارك سومر، لسلسلة من العناصر المادية المحرجة، بحسب الصحيفة.

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