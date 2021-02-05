“ويليامز” تحث المنظمات والدول على إخراج المرتزقة من ليبيا

عادت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز للحديث عن وجود المقاتلين المرتزقة الأجانب في ليبيا حيث قالت في حديث لها لقناة CNN الأميركية- إن ( مايقارب من 20 ألف مقاتل أجنبي يحتلون “10” قواعد داخل ليبيا، يشغلون كلياً أو جزئياً تلك القواعد ويواصلون العمل في الدولة الغنية بالنفط، على الرغم من موافقة الأطراف الليبية على رحيلهم الشهر الماضي).

ونبهت “ويليامز” خلال اللقاء إلى رغبة الليبيين جميعاً في إخراج المقاتلين الأجانب من بلادهم بقولها: ( الليبيون تحدثوا، استمعوا لليبيين، لقد أوضحوا الأمر بوضوح، لقد حددوا مهلة مدتها 90 يومًا، لقد كان طموحًا ولكن هذا لا يجعله أقل من طلب ليبي شرعي أو أقل إلزامًا للبلدان والمنظمات التي جلبت هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا).

ودعت “ويليامز” الدول والمنظمات الأجنبية لتلبية رغبات الشعب الليبي في خروج المرتزقة المقاتلين الأجانب من البلاد التي مزقتها الحرب حيث المقاتلون السوريون الأجانب وقوات الحكومة التركية من بين العديد من اللاعبين المشاركين في الصراع الليبي، كما أكدت ويليامز أن ( الليبيين يريدون استعادة صنع القرار.. يريدون استعادة سيادتهم.. إنهم يريدون استعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم).

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