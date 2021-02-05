مصادر: انسحاب المشري خطوة تكتيكية لتعزيز حظوظ الجويلي في الفوز بالرئاسي

قالت مصادر صحفية، إن انسحاب رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، من سباق رئاسة أو عضوية المجلس الرئاسي في الحوار السياسي الجاري بجنيف حاليًا، خطوة تبدو تكتيكية لتعزيز حظوظ آمر ما تعرف بالمنطقة العسكرية الغربية، أسامة الجويلي، بالفوز برئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته.

وذكرت المصادر أن المشري وهو عضو في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان في ليبيا، كان قد أعلن في يناير 2019 استقالته وانسحابه من تنظيم الإخوان، مع الاستمرار في العمل السياسي والحزبي والاحتفاظ بكل الود والاحترام لكل أعضاء التنظيم، في خطوة معلنة جاءت بعد خلافات حول المراجعات الفكرية، لافتة إلى أن مصادر محلية قالت وقتها إنها مناورة لاستقطاب تعاطف المجتمع الليبي بعد أن باتت الجماعة منبوذة وحملها شق واسع من الليبيين المسؤولية عن تردي الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأضافت المصادر أن المشري معروف بأنه مقرب من الرئيس التركي أردوغان، وزار أنقرة في أكثر من مناسبة وأجرى لقاءات مع أردوغان لتنسيق التدخلات العسكرية والسياسية التركية في ليبيا.

وتابعت المصادر أن المشري قال في وقت سابق الخميس، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه قرر الانسحاب من الترشح للمجلس الرئاسي في ليبيا لإتاحة الفرصة لتوافق أكبر وترك الفرصة لوجوه جديدة، على حد قوله.

وبحسب المصادر فإن المشري أكد أن انطلاق مسارات الحوار المختلفة علامة ايجابية في العمل السياسي، فيها عدة مسارات دستورية واقتصادية وسلطة تنفيذية، مبينًا أنه ترشح ليكون عضو في المجلس الرئاسي ولكن بعد مرور الأسماء وتقديم البرامج رأى أن هناك من التنوع السياسي والثقافي ما يغني عن بقائي في هذا الترشح، حسب تعبيره.

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