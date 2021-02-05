«عبد الجليل»: لم أحصل على التزكية المطلوبة لتشكيل قائمة أكون فيها على رأس الحكومة الجديدة

قال المرشح لرئاسة الحكومة في السلطة التنفيذية الجديدة عثمان عبد الجليل، إنه لم يتمكن من الحصول على العدد المطلوب من تزكيات أعضاء لجنة الحوار، (17 تزكية) لتشكيل قائمة يكون فيها على رأس الحكومة حتى يدخل الجولة التالية من التصويت.

وأضاف عبدالجليل، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يتمنى «الحظ الوافر لكل من تمكن من زملائي المترشحين من تشكيل قائمة انتخابية».

و أعلن المرشح عبدالجليل أنه «لن يعد بشيء غير ممكن لأن الحكومة لن تعمل سوى 265 يوما فقط، ولن تستطيع أن تبني طرقا ولا مستشفيات ولا مدارس ولا أيا من المشاريع المهمة».

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ” الساعة 24″ عن القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا التي سيصوت عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف خلال سويعات.

وبحسب المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- فإن هناك 4 قوائم تم التوافق عليها بشكل نهائي وتسليمها إلى البعثة الأممية في ليبيا، قبل انطلاق عملية التصويت، والتي جاءت كالتالي:

القائمة الانتخابية الأولى

محمد البرغثي رئيس المجلس الرئاسي

علي أبو الحجب عضو المجلس الرئاسي

إدريس القايد عضو المجلس الرئاسي

محمد خالد الغويل رئيس الحكومة

القائمة الانتخابية الثانية

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي

عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي

موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي

عبدالحميد ادبيبة رئيس الحكومة

القائمة الانتخابية الثالثة

الشريف الوافي رئيس المجلس الرئاسي

عبدالرحمن البلعزي عضو المحلس الرئاسي

عمر أبو شريدة عضو المجلس الرئاسي

محمد المنتصر رئيس الحكومة.

القائمة الانتخابية الرابعة

عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي

أسامة الجويلي عضو المجلس الرئاسي

عبدالمجيد سيف النصر عضو المجلس الرئاسي

فتحي باشاغا رئيس الحكومة.