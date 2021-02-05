فرنس برس: مجلس الأمن ينتظر تقريرا لتحديد موقفه من نشر مراقبيين دوليين في ليبيا

ينتظر مجلس الأمن الدولي تقرير فريق المراقبين الدوليين الذي يتضمن التحضيرات والمقتراحات الخاصة بعملية وقف إطلاق النار في ليبيا وذلك من أجل تعديل تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا.

وبحسب تقرير لـ وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، فإن مجلس الأمن الدولي، طلب الخميس، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد التقرير أن الرسالة التي جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع أشار فيها مجلس الأمن إلى أنه ينتظر خلال 45 يوماً كحدّ أقصى تقريراً حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين هذا، وكذلك اقتراحاته العملية، لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسع جغرافياً.

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