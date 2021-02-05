الشريف: انسحاب المشري في هذا التوقيت يأتي لخلق حالة توافقية بين الإسلاميين

قال المحلل السياسي، سنوسي الشريف، الخميس، إن انسحاب رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، من الترشح لمنصب المجلس الرئاسي، يأتي في إطار محاولات الجماعات الإسلامية لتوظيف شخصيات معينة، والاستفادة من الانسحاب في توقيت ما، لخلق حالة توافقية بين كافة عناصرها سواء من الأيدلوجيين أو ذوي التوجه الجهوي.

وأضاف الشريف في تصريح صحفي أن تكرار نفس الشخصيات التي ساهمت في تأزيم الحالة الليبية وتقدمها لهذه المرحلة، يشكل عاملا كبيرا في حالة عدم الثقة لدى الليبيين، بمخرجات هذه المرحلة.

واعتبر الشريف أن الليبيين صاروا أكثر فهما وإدراكا لما يحاك من تحالفات بين كتل الإسلام السياسي، وبعض الجهويين وقيادات المسلحين في غرب البلاد.

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