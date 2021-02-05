البعثة الأممية تعلن عن ساعة بدء التصويت على قوائم السلطة الليبية الجديدة

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في سيجتمعون عند الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جنيف اليوم الجمعة للتصويت على قوائم مرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة.

وقالت البعثة في بيان إنها استلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئاسة الحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد والتي تحصلت على التزكيات المطلوبة، وذلك على النحو المنصوص عليه في آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير.

وأوضحت أن الحد الأدنى اللازم للاختيار يبلغ 60 بالمائة من الأصوات الصحيحة، لافتًا إلى أنه في حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للجولة الثانية يبلغ 50 بالمائة + 1 من الأصوات الصحيحة.