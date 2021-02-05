وليامز: الشعب الليبي تواق لاستعادة مؤسسات و سيادة بلاده

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز ، الخميس، وجود مايقارب من 20 ألف مقاتل أجنبي يحتلون عشرة قواعد داخل ليبيا، يشغلون كلياً أو جزئياً تلك القواعد ويواصلون العمل في الدولة الغنية بالنفط، على الرغم من موافقة الأطراف الليبية على رحيلهم الشهر الماضي.

و شددت وليامز على رغبة الليبيين جميعاً في إخراج المقاتلين الأجانب من بلادهم بعد أن حددوا مهلة مدتها 90 يومًا، داعية الدول والمنظمات الأجنبية لتلبية رغبات الشعب الليبي في خروج المرتزقة المقاتلين الأجانب من البلاد التي مزقتها الحرب حيث المقاتلون السوريون الأجانب وقوات الحكومة التركية من بين العديد من اللاعبين المشاركين في الصراع الليبي.

و أكدت وليامز أن الليبيين يريدون استعادة صنع القرار، و استعادة سيادتهم و استعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم.

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