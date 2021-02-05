بوخشيم: اجتماعات جنيف لن تأتي بجديد وبعض المشاركين في الحوار يرون عدم جدواه

قال المحلل السياسي، صالح بوخشيم، الخميس، إن بعض المشاركين في الحوار الليبي، لا يرون فيه شيئا يمكن أن ينهي الأزمة الليبية.

واعتبر بوخشيم في تصريح صحفي أن اجتماعات جنيف لن تجلب شيئا جديدا ومؤثرا في صالح الليبيين، لافتا إلى أن ما قاله عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالقاسم محمد النمر، عبر فيسبوك، عندما عبر صدمته بحجم الكذب والنفاق، في ملتقى الحوار السياسي بجنيف، خطير جدا.

وأكد بوخشيم كلام النمر دليل على أن ما يحدث في جنيف، لن يأتي بشيء جديد ينتشل ليبيا من حالة التوهان السياسي والأمني اللذين تعيشهما منذ حوالي 10 سنوات.

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